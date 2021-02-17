Ünal Karaman ideal 11'ini buldu

DHA 17 Şubat 2021 Çarşamba 13:26 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 13:26

İzmir ekibine geldiği günden bu yana farklı kadrolarla sahaya çıkıp başarı elde edemeyen deneyimli teknik adamın Başakşehir karşısında stoperde oynattığı Atınç ve Alpaslan'dan çok memnun kaldığı, Peter Zulj'a da bir aksilik olmadıktan sonra sürekli forma şansı vereceği bildirildi.

Yine devre arası transferlerinden golcü Jahovic'i Başakşehir maçında 11'de görevlendiren Karaman'ın Makedon oyuncuyu bundan sonraki haftalarda da ileri uçta Ndiaye ile birlikte oynatacağı öğrenildi. Karaman, sezon başında ve devre arasında gözden çıkarılan sağ bek Gassama'dan da faydalanmaya başladı. Son 3 maçta Senegalli oyuncuya şans veren Ünal Karaman'ın pazar günü deplasmanda oynanacak Fenerbahçe maçında 31 yaşındaki futbolcuyu yine 11'de görevlendireceği ifade edildi.