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Spor

Ünal Karaman ile yollar ayrıldı

Trabzonspor, ilk yarının son maçının ardından Ünal Karaman ile yollarını ayırma kararı aldı, taraftarlar teknik adamın takımda kalması için tesislere giderek destek verdi.

29.12.2019  20:21 - Güncelleme: 30.12.2019  09:47

Süper lig'de sürpriz bir ayrılık kararı çıktı. Trabzonspor yönetimi, karşılıklı anlaşmanın sağlanmasının ardından fikir ayrılıkları olduğu belirtilen teknik direktör Ünal Karaman ile yolları ayırma kararı aldı.

Bordo-mavililerde yönetim ile Ünal Karaman ile fesih işlemlerinin sürdüğü belirtilirken, Trabzonspor taraftarları da Ünal Karaman'a destek vermek üzere tesislere gitti.

Bununla birlikte Trabzon'da siyasetin ve sporun önde gelen birçok ismi de tesislere giderek Karaman ve Ağaoğlu arasındaki sorunların giderilmesi için görüşmeler yaptı.

Ünal Karaman ile ilgili resmi kararın, 24 saat içinde açıklanması bekleniyor.

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