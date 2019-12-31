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Spor

Ünal Karaman ilk kez konuştu

Ünal Karaman, Trabzonspor'dan ayrılması sonrası ilk kez konuştu.

30.12.2019  19:11 - Güncelleme: 31.12.2019  08:48

İşte o açıklamalar;

"Ahmet Ağaoğlu ve yönetime, teknik kadrodaki arkadaşlara, kulüp personeline ve tüm oyuncularıma teşekkür ederim.

1990'da tesislerinin kapısından sporcu olarak girdiğim, zaman içerisinde "Dozer Cemil" gibi takım kaptanlığını yapma şerefine mazhar olduğum, 19 aydır teknik direktör olarak hizmet ettiğim Trabzonspor'daki görevimden bugün itibarıyla ayrılmış bulunmaktayım.

Kayserispor maçının akabinde Yönetim Kurulu tarafından teknik direktörlük görevimin sona erdirildiğine dair alınan karar, tarafıma tebliğ edilmiş ve bu durum tarafımdan anlayışla karşılanmıştır."

Fahrettin Altun’dan Kanal İstanbul paylaşımı

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