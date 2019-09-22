Ünal Karaman kadroda revizyona gidiyor

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TEKNİK direktör Ünal Karaman’ın yarın deplasmanda oynayacakları Demir Grup Sivassyor maçında kadroda iki değişiklik yapacağı öğrenildi.

Tecrübeli teknik adamın stoperde performansından memnun kalmadığı Gaston Campi’nin yerine Hüseyin Türkmen’e, orta alanda da Doğan’ın yerine Abdülkadir Parmak’a görev vereceği belirtildi. Dünü izin yaparak geçiren Trabzonspor bugün son çalışmayı yaptıktan sonra 14.30’da Sivas’a hareket edecek.