Ünal Karaman: Kontrol tamamen bizdeydi

Trabzonspor'un Bursaspor'u deplasmanda 1-0 yenip üst üste 4. galibiyetini aldığı maçın ardından teknik direktör Ünal Karaman açıklamalarda bulundu.

İşte Ünal Karaman'ın açıklamaları;

"Bursaspor, teknik parametreler incelendiğinde çok iyi bir takım. Ligdeki yerleri, takımın oyunuyla ulaşmıyor. Kendi ürettiklerinin karşılığını alamıyorlar"

KONTROL BİZDEYDİ

"İlk yarıda çok zorlandık. Bizi ikinci bölge içerisine çıkartmamak için iyi çalışmışlar. İkinci yarı kontrol bizdeydi. Daha fazla pozisyon ürettik. Böyle zor bir deplasmandan, ihtiyacı olan bir takımı yenerek şehrimize dönmek mutlu etti."

KOLAY TAKIM YOK

"Ligde kolay takım yok. Herkes herkese karşı futbol oynamaya gayret gösteriyor. Bursaspor teknik parametrelerde iyi. Ligin sonuna geldiğimiz bu anlarda kimse size top oynatmaz."

KURTULMA ŞANSLARI VAR

"Hiçbir takım kopmadı. Alt tarafta herkesin matematik olarak kurtulma şansları var. Hem stresli, çekişmeli ve zor maçlar oluyor. Psikolojik olarak üstünlük sağlayan sahadan mutlu ayrılıyor."

JOSE SOSA'YA YANLIŞ ÇIKAN KART HAKKINDA

"Kabul edilebilir değildi. Faul bizim lehimize olmalıydı. Bir anda kırmızı çıkınca, ters bir ifade mi kullandı. Allahtan Bülent Hoca yanlışlığın erken farkında vardı. Bir hayli üzülmüş ve şaşırmıştık."