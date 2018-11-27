TRABZONSPOR, ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında 8 yıl sonra elde ettiği tarihi zaferin sevincini yaşıyor. Bordo-Mavililer’in Teknik Direktörü Ünal Karaman, kazanmanın güzel olduğunu söyledi. Camianın ihtiyacı olan bir galibiyet aldıklarını ifade eden Ünal Karaman, “Kazanmak güzel. Camiamızın ihtiyacı olan bir müsabakaydı. Tek başına bir sonuç değil, daha farklı değerlendirilebilir. Hem taraftarlarımızın, hem oyuncularımızın coşkusuyla bu şekilde oynanan bir oyundan sonra belki çok daha erken bitirebileceğimiz bir müsabaka olabilirdi ama sonucu almak güzel” ifadelerini kullandı.

ALLAH KORUDU DİREKTEN DÖNDÜK

Sezon başından beri kaybettikleri müsabakalarda iyi oynayıp talihsizlikler yaşadıklarını anlatan Karaman, şöyle devam etti: Geçen haftaki oyunda 5-0 mağlup olarak bu şehre döndük. Kaybettiğimiz müsabakalarda da o sonucu hak edecek bir oyun sergilemedik. Allah korudu ki Fenerbahçe maçında son dakikadaki top direkten dışarı çıktı. Şu maç berabere bitecekti. Çekeceğimiz ızdırabı, acıyı bir düşünün. Ama maç başından sonuna kadar inanmış bir futbol ordusu, taraftar vardı. Başkanımız nezdinde tüm yönetim kurulumuza ve bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu galibiyet çok önemliydi.

HEDEFİMİZ MAÇLARI KAZANMAK

Kaybetmeyi hiç akılına getirmediğini kaydeden teknik direktör Ünal Karaman, “Maç 2-1’e geldiğinde ‘kaybedeceğiz’ diye hiç aklıma dahi getirmedim. Çünkü adaletsizlikte bu kadar olmazdı. Daha önce o limitimizi doldurduğumuzu düşünüyorum. Bundan sonra bu tür şoklar yaşamak istemiyorum” ifadelerini kullandı. Karaman, bundan sonraki hedeflerinin ise oynayacakları ilk müsabakaya en iyi şekilde hazırlanıp, maçı kazanma adına sahada kendilerine yakışanı yapmak olduğunu da sözlerine ekledi.

(Aksam)