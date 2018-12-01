Ünal Karaman: Maçın bir hiç bölümünde oyundan düşmeyeceksiniz

Fenerbahçe'yi 8 yıl sonra yenerek şanssızlığını kıran Trabzonspor, Kayserispor maçına odaklandı…

Ezeli rakibi karşısında ortaya koyduğu oyunla taraftarını ve spor kamuoyunu mest eden Bordo-Mavililer'de teknik direktör Ünal Karaman, oyuncularını düşme hattında bulunan rakipleri karşısında rehavete kapılmamaları konusunda uyardı.

Kayserispor'un da puana ihtiyacı olduğunun altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, "Maçın bir hiç bölümünde oyundan düşmeyeceksiniz" dedi.

ANLAMLI HALE GETİRİN

Derbide sergiledikleri performansın aynısını Kayserispor karşısında da beklediğini belirten Ünal Karaman, "Sahaya çıkın ve Fenerbahçe maçındaki özgüveninizle oynayın. Fenerbahçe karşısında olduğu gibi Kayseri'de de Trabzonspor ruhunu ortaya koyun. Deplasmanda alacağımız üç puan Fenerbahçe galibiyetini daha da anlamlı hale getirir. Yarış içinde yer almak ve gelecek sene Avrupa kupalarında oynamak istiyorsanız kazanmaktan başka çareniz yok" diye konuştu.

(Güneş)