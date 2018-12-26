Ünal Karaman mesajı vermişti! 'Bu takımı şampiyon yapmadan kesinlikle ayrılmayacağım'

BAŞAKŞEHİR’İN ilk yarıyı lider bitirdiği son 2 sezonda, ikinciler şampiyon oldu. Geçen sezon ilk yarıyı ikinci bitiren Galatasaray, önceki sezon da Beşiktaş bu başarıyı elde etti. Bu sezonun ilk yarısını da Başakşehir birinci, Trabzonspor ikinci tamamladı. 2016-2017’de Başakşehir 39 puanla lider, Beşiktaş 38 puanla ikinciydi. Siyah-Beyazlılar sezon sonunda kupayı kaldırdı. 2017-2018’in ilk yarısında Başakşehir 36 puanla lider, Galatasaray 35 puanla ikinciydi.

CAMİANIN ORTAK HEDEFİ

Sarı-Kırmızılılar, geçen sezon sonunda 21. şampiyonluğunu ilan etti. Şimdi gözler Trabzonspor’a çevrildi. Eğer Bordo-Mavililer, şampiyonluğa ulaşırsa yıllar sonra hem büyük mutluluk yaşayacak hem de bu istatistik devam edecek. Devre arası transfer döneminde takımı takviyeler yapmayı planlayan yönetim de şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyor. Teknik Direktör Karaman daha önce, “Bu takımı şampiyon yapmadan kesinlikle ayrılmayacağım” açıklamasında bulundu.

(Aksam)