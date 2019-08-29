Ünal Karaman Obi Mikel'e 35 dakika sabretti
Teknik Direktör Karaman, sürekli top kaybeden ve gereksiz yere penaltı yaptıran Nijeryalı futbolcuyu ilk yarı sona ermeden oyunda çıkarmak zorunda kaldı.
- STAR SPOR
TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ünal Karaman, Obi Mikel’e 35 dakika dayanabildi. Nijeryalı oyuncu ilk dakikadan itibaren top kayıpları ile dikkat çekerken, 29. dakikada ceza alanı içerisinde rakibini faulle durdurunca penaltıya sebebiyet verdi. Karaman da oyundan çıkarttı. Öte yandan Mikel’in eşi Olga’nın Mia ve Ava adında ikiz kızlarını da yanına alarak şehri terk ettiği ve oyuncunun da ayrılmak için yönetime başvurduğu iddiaları üzerine Menajer Necdet Ergezen, “Olga çocukları okula yazdırmak için gitti. Mikel de ayrılmak istemiyor” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.