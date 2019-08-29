TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ünal Karaman, Obi Mikel’e 35 dakika dayanabildi. Nijeryalı oyuncu ilk dakikadan itibaren top kayıpları ile dikkat çekerken, 29. dakikada ceza alanı içerisinde rakibini faulle durdurunca penaltıya sebebiyet verdi. Karaman da oyundan çıkarttı. Öte yandan Mikel’in eşi Olga’nın Mia ve Ava adında ikiz kızlarını da yanına alarak şehri terk ettiği ve oyuncunun da ayrılmak için yönetime başvurduğu iddiaları üzerine Menajer Necdet Ergezen, “Olga çocukları okula yazdırmak için gitti. Mikel de ayrılmak istemiyor” dedi.