Ünal Karaman, Olcay Şahan'ı antrenmandan gönderdi

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı için son antrenmanını dün gerçekleştirdi. Çalışmada isteksiz ve mutsuz gözüken Olcay Şahan, teknik direktör Ünal Karaman'la bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından Karaman'ın onayıyla antrenmanı yarıda bırakarak sahadan çıkan Olcay'ın, maç kadrosunda yer alması beklenmiyor

KAPLAN DÖVMESİ YAPTIRDI

Konu ile ilgili 61saat'e konuşan Olcay Şahan'ın menajeri Osman Şahan "Olcay Türkiye'de hiç bir takımı yarıda bırakmayan bir çocuk. Trabzonspor'u öylesine sevmiş benimsemiş ki koluna Trabzonspor'u temsil eden kaplan dövmesi yaptırdı. Futbolu Trabzon'da bırakmak istiyor. Bunu herkesin bilmesi gerekiyor.

OLCAY'A KARŞI OYUN VAR

Yaşananların Ünal Karaman dışında geliştiğini ifade eden Osman Şahan "Olcay Şahan'ı benim kadar Trabzonspor taraftarı da tanışmıştır. İsteksiz, hırssız asla değildir. Ne yaparsa yüzde yüz yapar. FEDA dediler düşünmeden kabul etti. İyi giden Trabzonspor'da Olcay Şahan'ın neden yedeğe çekilmesini anlamak zor. İstatistik olarak bakın sahada gösterdiği performans olarak bakın başarılı olduğu ortada. Bu nedenleri asla Ünal Karaman'a bağlamıyorum ama birileri bir şey yapıyor ortada bir oyun var. "

PARAYI SORUN BİLE ETMİYOR

Olcay'ın para konusu bile açmadığını vurgulayan Şahan "Trabzonspor'un puan kazandığı tüm maçlarda sahada yer aldı iyi giden Trabzonspor'da Olcay'ın bu durumu yaşaması hoş bir durum değil. Herkesin para ile gündeme geldiği bugünlerde bu konuyu sorun bile etmeyen Olcay Şahan'a bu muamele nedendir bunu öğrenmek isterim. " dedi.