Ünal Karaman: Personelimden çay isterken gözünün içine bakamıyorum
Trabzonspor Teknik Direktörü Karaman, “3 puan alamadığımız zaman çay isterken burada personelimin gözünün içine bakamıyorum. Utanç duyuyorum” dedi.
TEKNİK Direktör Ünal Karaman, tesislerde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tecrübeli Hoca şunları söyledi: Kazanamayınca ben burada personelimden çay isterken gözünün içine bakamıyorum, onun utancını yaşıyorum. Bizim işimizde Allah’a şükür namusla ilgili olumsuz bir bakışımız söz konusu değil. Sadece gönül arzu ediyor ki bu kadar emeğin karşılığı olumlu sonuçlarla birlikte çıksın. Ama rakipler gibi puan kaybedebiliriz.
DİNLENİP GELECEK
Kim işi sahiplenir, ciddi bir şekilde hazırlanırsa, o sahadan muzaffer bir şekilde çıkar. Bizim rakiplerimizden korkumuz yok. Endişemiz kendimiz. Hiç kimsenin milli ara oldu diye konsantrasyonunu bozma hakkı ve şansı yok. Seyahatte yorulacaksa ona göre dinlenecek ve gelecek.
(Aksam)
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