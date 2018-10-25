Ünal Karaman: Personelimden çay isterken gözünün içine bakamıyorum

TEKNİK Direktör Ünal Karaman, tesislerde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tecrübeli Hoca şunları söyledi: Kazanamayınca ben burada personelimden çay isterken gözünün içine bakamıyorum, onun utancını yaşıyorum. Bizim işimizde Allah’a şükür namusla ilgili olumsuz bir bakışımız söz konusu değil. Sadece gönül arzu ediyor ki bu kadar emeğin karşılığı olumlu sonuçlarla birlikte çıksın. Ama rakipler gibi puan kaybedebiliriz.

DİNLENİP GELECEK

Kim işi sahiplenir, ciddi bir şekilde hazırlanırsa, o sahadan muzaffer bir şekilde çıkar. Bizim rakiplerimizden korkumuz yok. Endişemiz kendimiz. Hiç kimsenin milli ara oldu diye konsantrasyonunu bozma hakkı ve şansı yok. Seyahatte yorulacaksa ona göre dinlenecek ve gelecek.

(Aksam)