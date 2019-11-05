Ünal Karaman takım kuramıyor

Bordo-Mavili takımda sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle ideal kadrosunun bir hayli uzağında olan Teknik Direktör Ünal Karaman, yarınki kritik maç için de 11 oluşturmakta zorlanıyor. Karadeniz ekibinde halen Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Mikel, Ekuban, Onazi ve Sturridge’nin sakatlığı devam ediyor. Karaman özellikle orta alanda ve hücum bölgesinde büyük sıkıntı yaşarken, sahaya süreceği 11 dışında yedek kulübesine oturtacağı bir hamle oyuncusunun eksikliğini de yaşıyor. Öte yandan Trabzonspor, Krasnodar maçı için bugün 13.00’de Rusya’ya gidecek.