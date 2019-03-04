Ünal Karaman: Tempomuz, oyun kalitesi, topun bizde kalması arzu ettiğim seviyede değildi
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Kasımpaşa ile deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Mücadeleyi değerlendiren Karaman, "Koştuğumuz kilometre varmış gibi gözüküyor ama oyun kalitemiz kendimizde değildi. Saçma sapan bir dakikada, yine gereksiz bir penaltı golüyle elimizdeki maçı vermiş olduk. Tempomuz, oyun kalitesi, topun bizde kalması arzu ettiğim seviyede değildi. Fizikselin ötesinde sinirsel bir yorgunluk olduğunu da düşünüyorum. Oyun kalitemizi ne olursa olsun beğenmedim. Şartlar ne olursa olsun, siz Trabzonspor'sunuz, kaliteli oyuncularınız var. Bu dakikaya gelmiş maçı bitirmeniz gerekiyordu. Başaramadık, üzgünüm" diye konuştu.
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