Ünal Karaman: Tempomuz, oyun kalitesi, topun bizde kalması arzu ettiğim seviyede değildi

Mücadeleyi değerlendiren Karaman, "Koştuğumuz kilometre varmış gibi gözüküyor ama oyun kalitemiz kendimizde değildi. Saçma sapan bir dakikada, yine gereksiz bir penaltı golüyle elimizdeki maçı vermiş olduk. Tempomuz, oyun kalitesi, topun bizde kalması arzu ettiğim seviyede değildi. Fizikselin ötesinde sinirsel bir yorgunluk olduğunu da düşünüyorum. Oyun kalitemizi ne olursa olsun beğenmedim. Şartlar ne olursa olsun, siz Trabzonspor'sunuz, kaliteli oyuncularınız var. Bu dakikaya gelmiş maçı bitirmeniz gerekiyordu. Başaramadık, üzgünüm" diye konuştu.