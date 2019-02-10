Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Süper Lig'de Galatasaray ile oynayacakları maç öncesinde konuştu.

Ünal Karaman, "Trabzonspor'a yakışır bir mücadele ortaya koyacağız. Derbi maçların atmosferi farklı olur ve buna göre hazırlıklarımızı yaptık. İstanbul'dan başımız dik döneceğiz" dedi.

Trabzonspor, "Üç büyükler" olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında bu sezon maç kaybetmedi.

İlk yarıda evindeki maçlarda Galatasaray'ı 4-0, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Karadeniz ekibi, İstanbul'da Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.

(Takvim)