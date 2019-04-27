Ünal Karaman: Zaman zaman basiretimiz bağlanıyor
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Fenerbahçe ile son dakikada yedikleri golün ardından 1-1 kaldıkları maçın sonrasında değerlendirmede bulundu.
Üzgün olduklarını belirten Karaman, "Normal şartlarda en iyi yaptığımız şeyleri rakip 10 kişi kalınca yapmaktan zorlandık. Zaman zaman basiretimiz bağlanıyor. Her şey bir kenara, son pozisyona takıldım. Orta yapılacak topta iki kafacımız barajda kaldı. Bize yakışmadı, üzgünüz." dedi.
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