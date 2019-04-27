Ünal Karaman: Zaman zaman basiretimiz bağlanıyor

Üzgün olduklarını belirten Karaman, "Normal şartlarda en iyi yaptığımız şeyleri rakip 10 kişi kalınca yapmaktan zorlandık. Zaman zaman basiretimiz bağlanıyor. Her şey bir kenara, son pozisyona takıldım. Orta yapılacak topta iki kafacımız barajda kaldı. Bize yakışmadı, üzgünüz." dedi.