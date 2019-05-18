Ünal Karaman: Zorlukları başarıyla aştık

Zorluklarla boğuşarak bugünlere geldiğini kaydeden Karaman, "Sezon değerlendirmesi ayak üstü konuşulacak konu değil. Türk spor kamuoyu yaşadığımız zorlukların farkında. Kamp döneminde, sezon içi zorluklar yaşadık. Yönetim baya zorluk yaşadı. Biz her problemi aşarak, zorlukları fırsata çevirdik" dedi.

Oyunculara teşekkür eden teknik adam, "Oyuncularımız zorlukları aşmayı istememiş olsaydı, asla başaramazdık. Yeri geldi 13-14 oyuncuyla idmana çıktık. Sahadaki oyuncularımız bunu mazeret olarak sunmadı. İkinci aslan payı da taraftarların. Son iç saha maçımızdan evlerine mutlu gittiler" ifadelerini kullandı.