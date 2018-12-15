Ünal Karaman'dan Beşiktaş uyarısı

Trabzon Teknik Direktörü Ünal Karaman, Beşiktaş maçında galibiyet istiyor...

Karaman, öğrencileriyle yaptığı toplantıda, "Beşiktaş, Avrupa'da yara aldı. Bizle oynayacakları maçta çok daha dikkatli olacaklardır... 90 dakika disiplinden kopmazsak İstanbul'dan galibiyetle ayrılırız..." dediği öğrenildi.

STOPERLERE BASKI YAPIN!

Karaman'ın bu sezon kazandıkları G.Saray ve F.Bahçe maçlarının taktiğini Beşiktaş karşısında da uygulayacağı bildirildi. Fırtına, prese rakip sahada başlayacak. Stoperler formsuz olduğu için hataya zorlanacak.

KARTAL'A 6 MAÇTA 5 GOLÜ VAR

Karaman, kritik maçta Sosa başta olmak üzere Rodallega ve Ekuban'a güveniyor. 7 golle takımının en golcü oyuncusu olan Rodallega, Beşiktaş maçlarında 6 lig maçında fileleri 5 kez havalandırdı.

GÖZÜ ÜÇÜNCÜ DERBİ ZAFERİNDE

Trabzon Teknik Direktörü Karaman, Beşiktaş maçını da kayıpsız geçerek zirve yürüyüşünü sürdürme peşinde. Karaman, öğrencilerinin etkilenmemesi için 'Şampiyonluk' kelimesini ağzına almıyor.

(Takvim)