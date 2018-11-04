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Ünal Karaman'dan Burak Yılmaz açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 1-1'lik sonuç ve Burak Yılmaz'ın oyundan çıkarken yaptığı hareketleri yorumladı.

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Trabzonspor - Bursaspor maçının ardından bordo mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman, son 3 dakikada kaybedilen 2 puanı ve Burak Yılmaz'ın tepkisini değerlendirdi.
 
İşte Ünal Karaman'ın maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar:
 
"Futbolun içerisinde bu tip sonuçlar var. 1-0'dan sonra 2-3 gol bulacak pozisyonlar bulduk. Bizim özelliklerimizdeki takımların bu pozisoynları gol yapması gerekiyor. Ön tarafta kullandığımız tecrübeli oyuncularımız var. 90 dakika boyunca aynı tempoda kalmaları tabii ki mümkün değil.
 
Bursaspor takımı belli dönemlerde baskı kurdu ve pozisyon buldu. 2 puanı bizim açımızdan kayıp olarak görüyorum. Üzgünüm."
 
BURAK YILMAZ SORUSUNA CEVABI...
 
"Oyuncular, sinir sistemiyle iş yapan insanlar. Oyuncuların bu tür durumlarda farklı davranışlar olabiliyor. Biz bir camiayı temsil ediyoruz ve bu bir takım oyunu. Ben dahil hepimizin sorumlulukları var. Hep ben mantığı doğru değil. Böyle bir tercihte bulunduk. Yaptığı hareket doğru değil. Konuşacağız kendisiyle ve bir karar alacağız."

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