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Ünal Karaman'dan futbolculara mesaj

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Yukatel Denizlispor'a karşı 2-1 yenildikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

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Mücadeleyi değerlendiren Karaman, "İdeale yakın kadro denilse bile mesaj olarak hissedilmesi lazım, oyuncular ideale yakın idman yapmadılar. Belli zorluklar olacağını biliyorduk. Oyunu koparacak pozisyonlarımız olmuştu. Bu tarz takımlar bu zorlukları yaşatıyorlar. Üzgünüm. 2. golü bulamamak üzücüydü." dedi.

Denizlispor'da 4 eski oyuncularının olduğunu belirten Trabzonspor'un hocası, "Geçmişte formamızı giymiş oyuncular vardı. Rodallega, Mustafa Yumlu, Zeki ve Olcay. Bu oyuncular geçmişte Trabzonspor'a hizmet etmiş ve iz bırakmış insanlar." ifadelerini kullandı.

"HUGO'NUN GOLLERİNDE DURUŞ HATASI VAR"

Rodallega'nın attığı iki golü yorumlayan Ünal Karaman, "Hugo kaliteli bir golcü. Hugo bizi tanıyor ama orada oynayan oyuncular da Hugo'yu tanıyor. İki pozisyonda da duruş hatamız var. Oyuncularımızın verdiği mücadeleyi anlayışla karşılıyorum. Bazı oyuncularımız beklenin altındaydı. Bu hakları var. Bu haklarını kullandılar. Antrenman eksikleri olan oyuncular, bu eksikleri giderip katkı verecekler." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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