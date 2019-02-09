Ünal Karaman'dan futbolcularına Galatasaray uyarısı

OYUN DİSİPLİNİNDEN KOPMAMALIYIZ

TRABZONSPOR, yarın İstanbul’da G.Saray’la oynayacağı maçın taktiğini belirledi. Teknik direktör Ünal Karaman, oyuncularıyla yaptığı toplantılarda maça hızlı ve pres yaparak başlamalarını istedi. Rakibi hataya zorlamayı planlayan Karaman, oyun disiplininden kopmamaları gerektiğini takıma anlatıyor. Başarılı çalıştırıcının “90 dakika tam konsantrasyon istiyorum. Bunu yaparsak, kazanan biz oluruz. Hepinize güveniyorum” dediği aktarıldı.

3 BÜYÜKLERE HİÇ YENİLMEDİ

KARAMAN, bu sezon Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe'ye yenilmedi. İlk yarıda evinde G.Saray'ı 4-0 ve F.Bahçe'yi 2-1 yenerken deplasmanda ise Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Mali tablo nedeniyle önemli isimleri gönderen, yasak nedeniyle de takviye yapamayan Bordo-Mavililer, sakatlıkların sayısı nedeniyle kadro derinliğini yitirse de, “derbi” performansını bu hafta da sürdürmek istiyor.

Güneş