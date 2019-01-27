Ünal Karaman'dan Sivasspor maçı açıklaması

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Demir Grup Sivasspor maçının ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

Ünal Karaman'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde;

Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bizim için zorluk derecesi yüksek olan bir maçtı. Kupada da mücadelenin içindeyiz. 12 günde bu takım 4 maç oynadı. Toplamda 14 oyuncu kullandık. Teslim olmayan bir duruş gösterdiler. Pozisyonlara bakınca galibiyetle dönmek içten bile değildi. Var güçleriyle çalışıyor çocuklar. Puan kaybettiğimiz için üzgünüz tabii.

''POZİSYONDA FAUL YOKTU''

Yediğimiz gol öncesinde faul yoktu. Benim önümde oldu pozisyon, futbolcum topa vurdu. Benim itirazım onaydı. Ondan sonra bize yakışmayan bir konsantrasyon kaybı ile gol yedik.