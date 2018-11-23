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Ünal Karaman'ın en büyük kozu Jose Sosa

Trabzonspor'da Onur Recep Kıvrak'ın kadro dışı kalmasının ardından takım kaptanlığına yükselen Sosa, ilk kez kaptan olarak sahaya çıkacağı Fenerbahçe maçında Teknik Direktör Ünal Karaman'ın en büyük kozlarından biri olacak.

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Trabzonspor'da Onur Recep Kıvrak'ın kadro dışı kalmasının ardından takım kaptanlığına yükselen Sosa, ilk kez kaptan olarak sahaya çıkacağı Fenerbahçe maçında Teknik Direktör Ünal Karaman'ın en büyük kozlarından biri olacak.

Geçtiğimiz sezon beklentilerin uzağında kalarak Trabzonspor'a beklenen katkıyı veremeyen Arjantinli oyuncu Jose Sosa, Ünal Karaman'ın takımın başına gelmesiyle birlikte büyük bir değişim yaşadı. Spor Toto Süper Lig'de oynanan 12 maçta da görev alan tecrübeli oyuncu, Onur Recep Kıvrak'ın kadro dışı kalmasının ardından ilk kez kaptan olarak sahaya çıkacağı Fenerbahçe maçında ise takımın kilit isimlerinden biri olacak.

Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Sosa, geride kalan 12 haftada ortalama yüzde 80 pas trafiğiyle oynadı ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Bordo-mavililerin Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği maçta etkili bir oyun sergileyen Sosa, Fenerbahçe mücadelesinde de Onazi ile birlikte Karadeniz temsilcisi adına sahasının önemli isimlerinden biri olacak.

Arkadaşlarıyla kaptan olarak konuştu

Bordo-mavili takımın kaptanı Sosa, takım arkadaşlarıyla Fenerbahçe müsabakası öncesi bir konuşma yaptı. Ligde oynadıkları son 4 maçı kazanamadıklarını ve beklenmedik sonuçlar aldıklarına dikkat çeken 33 yaşındaki futbolcu, yaşanan sıkıntılı süreci olumlu hale çevirmenin ellerinde olduğunu belirtti. Fenerbahçe maçının kendileri için bir şans olabileceğine vurgu yapan tecrübeli oyuncu, rekor bir taraftar önünde oynayacaklarını ve her şeyin güzel sonuçlanmasını sağlamanın ellerinde olduğunu anlattı.

(İHA)

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