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Ünal Karaman'ın korktuğu başına geldi

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Krasnodar karşısında iyi mücadele ettiklerini ancak detaylarda kaybettiklerini söyledi.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar'a 2-0 yenildikleri maçı değerlendirmesi istenen Ünal Karaman, "İlk yarının 10-15 dakikası dışında güzel şeyler yaptık. İkinci yarının hemen başına kabul etmeyeceğimiz bir şekilde başladık ve devamında gol yedik. 2. yarıdaki mücadeleden de memnunum ama bu güç dengesidir. Bazı şeyleri dile getiremeyiz. Elimdeki oyuncu kadrosu yeteneklerini iyi niyetle sahaya yansıtmaya çalışıyor. Oyuncularıma da bunu söyledim. Maçın başından sonuna kadar olan bölümde bir hamledir, bir saniyedir ya da ufak bir dokunuştur bazen skoru belirleyen. Oyuncularım saha içinde yeteneklerini maksimum şekilde sahaya yansıtmaya çalıştı. Ancak dediğim gibi detayda kaybediliyoruz." dedi.
 
Gruptan çıkma şanslarını değerlendirmesi istenen Karaman, "Maçtan önce 'Bu maçı kaybeden şansını kaybedecek' demiştim. Bazen biz kafamızı kuma gömsek de bunlar 100 milyon Euro değerinde takımlar. Bir olumsuz sonuç alınca insanlar farklı düşünüyor. Biz yine en iyi kadroyla çıkıp mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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