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Ünal Karaman'ın son şansı Fenerbahçe: Kaybedersen gidersin

Ağaoğlu’nun 5-0’lık hezimet sonrası görüştüğü Ünal Karaman’a, “25 Kasım’daki F.Bahçe maçını kaybedersen gidersin!” dediği öğrenildi.

  • StarSpor
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TRABZONSPOR’DA Yeni Malatyaspor deplasmanında alınan 5-0’lık tarihi yenilginin ardından istifası istenen Teknik Direktör Ünal Karaman, Başkan Ahmet Ağoğlu ile bir görüşme yaptı. Oldukça kızgın olan Başkan Ağaoğlu’nun Karaman’a, “Bu sonucu hazmetmek kolay değil. Camiadan çok büyük baskılar var. Ancak ben sana bir şans daha vermek istiyorum. Milli aradan sonra 25 Kasım’da Fenerbahçe ile sahamızda oynayacağımız karşılaşma senin son şansın. Olumsuz bir sonuç durumunda seni takımın başında tutamam” dediği öğrenildi. Bordo-Mavililer’de Ünal Karaman’ın gönderilmesi durumunda Tolunay Kafkas veya Kemal Özdeş’in takımın başına getirileceği ileri sürülüyor.

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