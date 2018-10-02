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Ünal Karaman'ın yeni prensi Hugo Rodallega

Trabzonspor’un golcüsü Rodellega, 7 hafta sonunda geçen sezon attığı 5 gollük istatistiği yakaladı.

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BORDO-Mavililer’de Hugo Rodallega fırtınası yaşanıyor. 33 yaşındaki Kolombiyalı golcü, 7 hafta sonunda 5 gole ulaştı. Kasımpaşa maçında frikik ve röveşatayla göz kamaştıran Rodallega, Ünal Karaman’ın prensi oldu. Ligde 10 puanı bulunan Trabzonspor, Rodallega’nın gol attığı maçlarda 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Hugo Rodallega, 10 puanın 7’sine doğrudan katkı sağlayarak takımını sırtlamayı başardı.

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