Union Berlin, Borussia Dortmund'u yenerek liderliğini sürdürdü

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde Union Berlin, sahasında Borussia Dortmund'u 2-0 yendi.

Bundesliga'nın 10. haftasında Alte Försterei Stadı'nda Borussia Dortmund'u konuk eden Union Berlin 8. ve 21. dakikalarda Janik Haberer ile bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda gol olmayınca karşılaşma başkent ekibinin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmada ilk 11'de başlayan milli futbolcu Salih Özcan 45 dakika oyunda kaldı.

Sahasında 11 maçtan beri mağlup olmayan Union Berlin, puanını 23'e çıkararak liderliğini sürdürdü.

Son 3 maçtan sadece 1 puan alan Borussia Dortmund 16 puanda kaldı.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmada Köln, sahasında Augsburg'u 3-2 yendi.