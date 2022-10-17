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Spor

Union Berlin, Borussia Dortmund'u yenerek liderliğini sürdürdü

Union Berlin, Almanya Bundesliga'nın 10. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

17 Ekim 2022 Pazartesi 00:51 - Güncelleme:
Union Berlin, Borussia Dortmund'u yenerek liderliğini sürdürdü
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Almanya Birinci Futbol Ligi'nde Union Berlin, sahasında Borussia Dortmund'u 2-0 yendi.

Bundesliga'nın 10. haftasında Alte Försterei Stadı'nda Borussia Dortmund'u konuk eden Union Berlin 8. ve 21. dakikalarda Janik Haberer ile bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda gol olmayınca karşılaşma başkent ekibinin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmada ilk 11'de başlayan milli futbolcu Salih Özcan 45 dakika oyunda kaldı.

Sahasında 11 maçtan beri mağlup olmayan Union Berlin, puanını 23'e çıkararak liderliğini sürdürdü.

Son 3 maçtan sadece 1 puan alan Borussia Dortmund 16 puanda kaldı.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmada Köln, sahasında Augsburg'u 3-2 yendi.

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