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Spor

Union Berlin deplasmanda güldü

Almanya Bundesliga 27. hafta maçında Freiburg, sahasında Union Berlin ile karşı karşıya geldi. Europa-Park Stadyumu'ndaki maçta kazanan 2-1'lik skorla Union Berlin oldu.

Haber Merkezi30 Mart 2025 Pazar 20:17 - Güncelleme:
Union Berlin deplasmanda güldü
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Almanya Bundesliga 27. hafta maçında Freiburg, sahasında Union Berlin ile karşı karşıya geldi. Europa-Park Stadyumu'ndaki maçta kazanan 2-1'lik skorla Union Berlin oldu.

Freiburg, 29. dakikada Lucas Höler ile öne geçti. Union Berlin, 30. dakikada Rani Khedira ve 48. dakikada Andrej Ilic'in golleriyle maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Freiburg, ligde yedi maç sonra mağlubiyet yaşadı. Union Berlin ise son 3 maçta 7 puan topladı.

Freiburg, bu yenilgiyle birlikte 42 puanda kaldı. Union Berlin, 30 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Freiburg, sahasında Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Union Berlin, sahasında Wolfsburg'u konuk edecek.

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