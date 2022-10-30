Union Berlin evinde 90+7'de kazandı

Bundesliga'nın 12. haftasında Urs Fischer'in ekibi Union Berlin ile Daniel Farke'nin yönetimindeki Mönchengladbach karşı karşıya geldi.

An der Alten Försterei Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Union Berlin 2-1 kazanırken goller; 79. dakikada Kevin Behrens ve 90+7'de Danilho Doekhi'den geldi. Konuk ekip Mönchengladbach'ın tek golü ise 33. dakikada Nico Elvedi'den geldi.

Bu sonuçla beraber lig liderliğini son saniyede attığı golle liderliğini sürdüren Union Berlin 26 puana ulaşırken, Borussia Mönchengladback 16 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Union Berlin deplasmanda Bayer Leverkusen ile karşılaşırken, Gladbach evinde Stuttgart'ı konuk edecek.