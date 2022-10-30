İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2022 Pazar / 5 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5812
  • EURO
    18,5437
  • ALTIN
    982.721
  • BIST100
    3878.98
Spor

Union Berlin evinde 90+7'de kazandı

Union Berlin, Almanya Bundesliga'nın 12. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 mağlup etti.

30 Ekim 2022 Pazar 19:55 - Güncelleme:
Union Berlin evinde 90+7'de kazandı
ABONE OL

Bundesliga'nın 12. haftasında Urs Fischer'in ekibi Union Berlin ile Daniel Farke'nin yönetimindeki Mönchengladbach karşı karşıya geldi.

An der Alten Försterei Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Union Berlin 2-1 kazanırken goller; 79. dakikada Kevin Behrens ve 90+7'de Danilho Doekhi'den geldi. Konuk ekip Mönchengladbach'ın tek golü ise 33. dakikada Nico Elvedi'den geldi.

Bu sonuçla beraber lig liderliğini son saniyede attığı golle liderliğini sürdüren Union Berlin 26 puana ulaşırken, Borussia Mönchengladback 16 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Union Berlin deplasmanda Bayer Leverkusen ile karşılaşırken, Gladbach evinde Stuttgart'ı konuk edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.