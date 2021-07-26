İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Temmuz 2021 Pazartesi / 16 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5611
  • EURO
    10,1357
  • ALTIN
    494.555
  • BIST100
    1349.11
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Union Berlin Loris Karius ile yolları ayırıyor
Spor

Union Berlin Loris Karius ile yolları ayırıyor

Beşiktaş'ta büyük hayal kırıklığı yaratan Loris Karius, 1 sezon sözleşmesinin kaldığı Liverpool'dan bir kez daha gönderiliyor. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Union Berlin'de geçiren Alman ekibi de Karius ile devam etmeme kararı aldı.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 22:06 - Güncelleme: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 22:08
ABONE OL

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Union Berlin'de geçiren ve beklediğini bulamayan Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius, bir kez daha kulüp arıyor.

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Alman kaleci için takımda yer olmadığını söyledi ve takımdan ayrılması gerektiğini belirtti.

Klopp, "Yeterince kalecimiz var. Şu andaki durum değişmezse, Karius yeni kulüp bulmak zorunda. Ancak çok iyi durumda ve harika çalışıyor." ifadelerini kullandı.

28 yaşındaki Alman file bekçisi Loris Karius, geçen sezon Union Berlin kalesini toplam 5 kez korurken, 4 gol yedi ve 3 maçta kalesini gole kapattı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.