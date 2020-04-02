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Spor

Ünlü ABD takımı Çin'den 1,2 milyon maske siparişi verdi!

ABD'dedeki futbol takımlarından New England Patriots'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında Massachusetts eyaletindeki sağlık çalışanları için Çin'den 1,2 milyon yüz maskesi satın aldı.

02 Nisan 2020 Perşembe 22:48 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 22:48
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ABD'nin önde gelen futbol takımlarından Boston merkezli New England Patriots'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında Massachusetts eyaletindeki sağlık çalışanları için Çin'den 1,2 milyon yüz maskesi satın aldığı belirtildi.

Massachusetts Valisi Charlie Baker, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ilgili sağlık ekipmanının yüklendiği futbol takımının özel uçağının fotoğrafını paylaşarak, takım yöneticilerine teşekkürlerini iletti.

Baker, 1,2 milyon "N95" tipi yüz maskesi ve kişisel koruyucu ekipmanının salgınla mücadele eden eyaletteki sağlık çalışanlarına gideceğini yazdı.

NEW YORK İÇİN DE ÇİN'DEN 300 BİN KORUYUCU MASKE

New England Patriots'un sahibi Robert Kraft da çok ihtiyaç duyulan "N95" maskelerini satın alıp takımın özel uçağıyla acilen getirmenin önemine işaret ederek, bu insani misyonun bir parçası olmaktan dolayı onur duyduklarını vurguladı.

Kraft'in, New York eyaleti için de Çin'den 300 bin koruyucu maske getireceği kaydedildi.

Patriots uçağının bugün öğleden sonra Boston Logan Uluslararası Havalimanı'na ulaşacağı, diğer yaklaşık yarım milyon yüz maskesi siparişinin de haftaya getirileceği bildirildi.

MASSACHUSETTS, VİRÜSTEN EN FAZLA ETKİLENEN EYALETLER ARASINDA

John Hopkins Üniversitesi sitesinin son verilerine göre, Massachusetts, ülkede virüsten en fazla etkilenen eyaletler içinde 7 bin 773 vakayla 6. sırada yer alıyor.

Virüsle mücadele için temel ihtiyaçları karşılayan iş yerlerinin kapatıldığı eyalette, salgından dolayı şimdiye kadar 122 kişinin öldüğü belirtiliyor.

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