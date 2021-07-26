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Spor

Ünlü isim duyurdu! Çağlar Söyüncü'ye kötü haber

İngiltere Premier Lig'de Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü için Manchester United'ın devrede olduğu iddia edilmişti. İngiliz devi savunma bölgesi için Real Madrid ile Raphael Varane konusunda 50 milyon euroya anlaşma sağladı. Manchester Varane transferini gerçekleştirememesi halinde Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katacaktı.

Star.com.tr26 Temmuz 2021 Pazartesi 20:01 - Güncelleme: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 20:01
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İngiltere Premier Lig'de Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü için İngiliz devi Manchester United devreye girmişti. Real Madrid'den Raphael Varane'nın peşinde olan Manchester United transferi gerçekleştirememiş ve rotasını Çağlar'a çevirmişti. İngiliz ekibinin teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer Çağlar'ı takımında görmek isterken 65 milyon euro bonservisi gözden çıkarmıştı. İngiliz medyasının övgüler dizdiği Çağlar için Brendan Rodgers liderliğinde eşi görülmemiş bir başarı elde ettiğini yazılmış ve 25 yaşındaki milli oyuncumuz için Leictester formasıyla 82 maça çıktığı ve kulübün iki sezon üst üste Avrupa Ligi'ne katılmasında önemli rol oynadığı belirtilmişti.

ÇAĞLAR İÇİN KÖTÜ HABER GELDİ

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio Manchester United'ın Raphael Varane transferi konusunda Real Madrid ile anlaşma sağladığını duyurdu. 50 milyon euro bonservis konusunda anlaşan iki takım el sıkıştı. Raphael Varane önümüzdeki sezon İngiltere Premier Lig'de Manchester United forması giyecek. Varane transferi gerçekleşmemesi halinde Manchester United Çağlar Söyüncü için girişimlerini tamamlayarak milli futbolcuyu kadrosuna katacaktı.

CHELSEA DE DEVREDE

Öte yandan Çağlar Söyüncü'ye Manchester United'ın ardından Chelsea'de talip oldu. Başarılı savunma oyuncusu Çağlar'ı kadrosuna katmak isteyen Chelsea İngiliz medyasına göre transfer yarışında. Çağlar'ın Leicester ile sözleşmesinin bitmesine iki yıl daha var.

Star.com.tr

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