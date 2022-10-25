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Spor

Ünlü sunucu Halit Kıvanç hayatını kaybetti

Türkiye'nin önemli sunucularından Halit Kıvanç, 97 yaşında hayatını kaybetti. 27 Ekim'de öğleyin Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

25 Ekim 2022 Salı 22:36 - Güncelleme:
Ünlü sunucu Halit Kıvanç hayatını kaybetti
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Türkiye'nin en ünlü ve en uzun süre çalışmış sunucularından Kıvanç'ın vefatını oğlu yazar Ümit Kıvanç sosyal medya hesabından duyurdu.

Ümit Kıvanç, hesabından, "Halit Kıvanç'ı kaybettik. Bizimle birlikte sevenlerinin de başı sağolsun. Cenaze 27'si perşembe, öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı içindeki camiden kalkacak, aynı mezarlığa defnedilecek." paylaşımında bulundu.

Türkiye'nin önde gelen gazetecilerinden Halit Kıvanç'ın cenazesi 27 Ekim'de öğleyin Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

Halit Kıvanç'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve ülkemize başsağlığı dileriz.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Halit Kıvanç için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Medyamızın duayenlerinden Sayın Halit Kıvanç'ın vefatını teessürle öğrendim. Sayın Kıvanç'a, Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, medya camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

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