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Spor

Uros Spajic resmen Kasımpaşa'da

Kasımpaşa, Rus takımı FK Krasnodar'ın 28 yaşındaki Sırp defans oyuncusu Uros Spajic'i transfer ettiğini duyurdu.

31 Ocak 2022 Pazartesi 15:17 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 15:17
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Transfer çalışmalarını sürdüren Spor Toto Süper Lig takımı Kasımpaşa, Rusya'nın FK Krasnodar takımında forma giyen Sırp stoper Uros Spajic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

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Lacivert beyazlı kulübün resmi internet sitesinden Spajic'in transferiyle ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Son olarak Rusya Premier Ligi ekiplerinden FK Krasnodar'da forma giyen defans oyuncusu Uros Spajic, sağlık sponsorumuz Liv Hospital'da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

UROS SPAJIC KİMDİR?

Bu sezon Krasnodar formasıyla 11 resmi maça çıkan Sırp oyuncu 1 gole imza attı. 28 yaşındaki futbolcu kariyerinde Kızılyıldız, Toulouse, Anderlecht ve Feyenoord takımlarında forma giydi.

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