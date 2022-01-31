Transfer çalışmalarını sürdüren Spor Toto Süper Lig takımı Kasımpaşa, Rusya'nın FK Krasnodar takımında forma giyen Sırp stoper Uros Spajic'i kadrosuna kattığını açıkladı.
"Son olarak Rusya Premier Ligi ekiplerinden FK Krasnodar'da forma giyen defans oyuncusu Uros Spajic, sağlık sponsorumuz Liv Hospital'da geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."
Bu sezon Krasnodar formasıyla 11 resmi maça çıkan Sırp oyuncu 1 gole imza attı. 28 yaşındaki futbolcu kariyerinde Kızılyıldız, Toulouse, Anderlecht ve Feyenoord takımlarında forma giydi.