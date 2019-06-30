Uruguay'ı eleyen Peru yarı finalde
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da (Copa America) Uruguay’ı penaltı atışlarıyla 5-4 yenen Peru yarı finale çıktı.
Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın çeyrek finalinde Uruguay ile Peru, Salvador kentindeki Fonte Nova Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Mücadelenin normal süresi golsüz sona erince yarı finalisti belirlemek için penaltı atışlarına gidildi. Luis Suarez’in kaçırdığı atışlarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Peru adını yarı finale yazdırdı.
Galatasaraylı Fernando Muslera, Peru karşısında Uruguay Milli Takımı'nın kalesini korudu.
Peru, yarı finalde Şili ile karşılaşacak.
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