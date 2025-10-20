Kariyerinde Manchester United, Villarreal, Atletico Madrid ve Inter gibi büyük takımların formalarını terleten ve altı yıl önce profesyonel futbolculuk yaşantısına son noktayı koydu.

46 yaşındaki efsane futbolcu Diego Forlan, geçtiğimiz hafta sonu Uruguay'da düzenlenen 40 Yaş Üstü Üniversite Ligi maçında ciddi bir sakatlık geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.

Uruguay gazetesi Referí'nin haberine göre; Hava topu mücadelesinde rakip takım oyuncusuyla çarpıştıktan sonra kötü bir şekilde çimlere düşen Forlan'ın üç kaburgası kırıldı ve küçük bir pnömotoraks (havanın akciğerin çevresindeki boşluğa sızması sonucu akciğerleri sıkıştırıp çökmesine neden olan durum) geçirdi.

SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ SON DURUM

Akciğerinden sıvı alınması için hastaneye kaldırılan Forlan'ın bir süre burada gözlem altında tutulacağı ve sağlık durumunun olumlu yönde ilerlediği belirtildi.

Diego Forlan'ın Çarşamba günü taburcu edilmesi bekleniyor.