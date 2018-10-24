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Usain Bolt kadro dışı kaldı!

Central Coast Mariners’ın 150 bin dolarlık teklifini geri çevirerek 3 milyon dolar talep eden Usain Bolt’un, kadro dışı bırakıldığı ortaya çıktı.

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Avustralya’nın Central Coast Mariners takımıyla futbol hayatına başlayan Usain Bolt, bu yeni döneminde ilk şokunu da yaşadı. Henüz kulüp ile profesyonel sözleşme imzalamayan ve görüşmelerin sürdüğü Jamaikalı sporcu, Mariners ekibinin 150 bin dolarlık teklifin geri çevirdi. 

Şimdilik süresiz kadro dışı 

Bu gelişmenin ardından Usain Bolt kulüp tarafından kadro dışı bırakıldı. Yıldız ismin idmanlara çıkmadığı belirtilirken, bir süre antrenmanlara katılmayacağı duyuruldu. 

Aradaki fark büyük

Atletizmi bıraktıktan sonra futbola merak saran, Borussia Dortmund, Stromsgodset gibi takımlarla idmanlara çıkmasının ardından ilk profesyonel sözleşmesinin peşinde olan Bolt’un 3 milyon dolar gibi bir ücret talebi olduğu belirtildi.

İlk gollerini attı ama…

Avustralya ekibinin, üçüncü bir şahsın desteği olmaksızın bu parayı ödemesinin mümkün olmadığına dikkat çekilirken, bu nedenle kadro dışı durumunun şimdilik süreceği ifade ediliyor. Bolt ilk gollerini geçtiğimiz günlerde hazırlık maçında kaydetmişti. 

(Skorer)

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