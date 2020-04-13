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Spor

Usain Bolt'tan Jameika'ya bağış

Koronanavirüs (Covid-19) salgını tüm dünyayı etkisine alırken Olimpiyat şampiyonu Jamaikalı atlet Usain Bolt, sosyal mesafe kuralına dikkat çekmek amacıyla dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. 2008 Pekin Olimpiyatları 100 metre finalinde 9.69 ile dünya ve Olimpiyat rekoru kırdığı yarışın bitiş anında rakipleriyle arasındaki farkı gösteren görseli paylaşan Bolt, 'Sosyal mesafe' ifadelerini kullandı.

13 Nisan 2020 Pazartesi 20:29 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 20:29
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Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasını engellemek amacıyla birçok ülkede uygulanan "sosyal mesafe" kuralına efsane atlet Usain Bolt'tan farklı bir yorum geldi.

Olimpiyat oyunlarında rakiplerine fark attığı bir yarışın fotofiniş görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Jamaikalı rekortmen atlet, "Sosyal mesafe. Mutlu paskalyalar" ifadelerine yer verdi. Bolt'un bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Öte yandan 33 yaşındaki Usain Bolt, koronavirüsle mücadele için ülkesi Jamaika'ya 500 bin Jamaika doları bağışta bulundu.

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