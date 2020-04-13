Usain Bolt'tan Jameika'ya bağış

Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasını engellemek amacıyla birçok ülkede uygulanan "sosyal mesafe" kuralına efsane atlet Usain Bolt'tan farklı bir yorum geldi.
Olimpiyat oyunlarında rakiplerine fark attığı bir yarışın fotofiniş görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Jamaikalı rekortmen atlet, "Sosyal mesafe. Mutlu paskalyalar" ifadelerine yer verdi. Bolt'un bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.
Öte yandan 33 yaşındaki Usain Bolt, koronavirüsle mücadele için ülkesi Jamaika'ya 500 bin Jamaika doları bağışta bulundu.