Uşakspor'dan 7 transfer birden

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Uşakspor, dış transferde 7 oyuncuyla anlaşmaya vardı. Kırmızı-siyahlı kulüp, Alaçatıspor'dan 25 yaşındaki ön libero Mustafa Gundak, son olarak Yomraspor forması giyip geçen sezonu boşta geçiren 32 yaşındaki tecrübeli ön libero Orhan Gülle, 23 Elazığ FK'dan 34 yaşındaki sol bek Emre Karadağ, Silivrispor'dan 36 yaşındaki kaleci Mehmet Doğan, Belediye Kütahyaspor'dan 21 yaşındaki kaleci Can Türk, Erbaaspor'dan 22 yaşındaki ön libero Bayduhan Taşova ve Akhisarspor'dan 21 yaşındaki sağ kanat Bertuğ Uz ile sözleşme imzaladı.