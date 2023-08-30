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Spor

Üst üste 5 galibiyet! Okan Buruk tarihe geçti

Galatasaray'ın dün gece UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Molde mağlup elde etmesinin ardından teknik direktör Okan Buruk tarihi bir başarıya imza attı. Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Avrupa'da üst üste 5 galibiyet alan ilk teknik direktör oldu. İşte detaylar...

30 Ağustos 2023 Çarşamba 08:50 - Güncelleme:
Üst üste 5 galibiyet! Okan Buruk tarihe geçti
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Galatasaray'ın başında çıktığı son 5 Avrupa kupası maçını kazanan Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulüpte bunu başaran ilk teknik olarak tarihe geçti.

Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Zalgiris ile oynanan rövanş müsabakası, 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ve play-off turunda Molde ile oynanan ikişer maçtan galibiyetle ayrılma başarası gösterdi.

Galatasaray, Avrupa kupalarında daha önce üst üste en fazla galibiyeti dörder maçla Alman teknik direktör Michael Skibbe ile Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde elde etmişti.

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