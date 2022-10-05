Üst üste 6. galibiyet!

MAÇ SONUCU: Türkiye 3-0 Kanada Kadın Voleybol Milli Takımımız, Kanada karşısında ilk seti 25-22'lik üstünlükle tamamladı. İlk sette en skorer isim 8 sayıyla Milli Takımımızdan Ebrar Karakurt oldu. Ebrar, 8 hücum sayısıyla ilk sette büyük fark yarattı. Kanada'da ise Kiera Van Ryk, 6 sayıyla oynadı. İLK SET SONUCU: Türkiye 25-22 Kanada Ebrar Karakurt şov! İkinci çeyreğin son bölümünde Ebrar Karakurt'un servis sayılarıyla Millilerimiz, 19-23'ten geri geldi. Filenin Sultanları, setin sonunu müthiş oynayarak 26-24 set sonucuyla 2-0'ı yakaladı. İkinci set sonunda Ebrar Karakurt, 18 sayıyla karşılaşmanın en skorer isim konumundayken Kanada'da Kiera Van Ryk'ın da 13 sayısı bulunuyor. İKİNCİ SET SONUCU: Türkiye 26-24 Kanada ÜÇÜNCÜ SET SONUCU: Türkiye 28-26 Kanada - Kanada da galibiyetle başlamıştı İlk tur gruplarında ABD ve Sırbistan'a 3-0'lık skorlarla kaybeden Kanada Kadın Voleybol Milli Takımı, ikinci tur gruplarındaki ilk maçında Tayland'ı 3-1 ile geçmişti. Kanada'nın en skorer ismi 25 sayıyla Alexa Gray olurken ülkemizde Türk Hava Yolları SK forması giyen Kiera Van Ryk de 24 sayıyla oynamıştı. Kanada, son 16 turundaki ilk yenilgisini Filenin Sultanları'na karşı almış oldu.