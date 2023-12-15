Ferdi Kadıoğlu, golünü Umut Nayir'e armağan etti.

+10 averajla 3'üncü olan Nordsjaelland elendi...

Edin Dzeko; 21 maçta 16 gol 7 asistle oynadı.

Lider Fenerbahçe, Play-Off oynamadan 16'ya kaldı!..

ÜST ÜSTE LİDERLİK

Konferans Ligi'nde H Grubu'nu birinci bitiren Fenerbahçe, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında üst üste iki sezon yer aldığı grubu lider tamamladı.

Kanarya, Konferans Ligi'nde en fazla isabetli (10) ve toplam şut çektiği (21), rakip ceza sahasında topla buluştuğu (56) ve gol beklentisine girdiği (4.21 xG) maçı Spartak Trnava karşısında oynadı.

Sarı-Lacivertliler, Slovakya temsilcisini konuk ettiği iki maçı da gol yemeden kazandı

10-2023/24'te Avrupa kupalarında oynadığı 12 maçın 10'unu kazanan F.Bahçe, 2012/13'ü (9G) geride bırakarak en yüksek galibiyet sayısına ulaştı.

ARKADAŞLAR SAKİNLEŞTİRİYOR

Ferdi Kadıoğlu: "Harika bir gol ve galibiyet. Fazla gol atarsak lider bitireceğimizi biliyorduk. Bazen ben bile kendime şaşırıyorum. 90. dakikada bile koşuyorum. Arkadaşlarım bile sakinleştirmeye çalışıyor. Biz Fenerbahçe'yiz, kupalar için oynarız ve umarım fi nale erişiriz."

7.6 MİLYON EURO!

F.Bahçe, Konferans Ligi'nde son 16 turuna ulaşarak 600 bin euroyu kasasına koydu. Sarı-Lacivertliler, turnuvada toplam 7.6 milyon euro gelir elde etti.