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Spor

Usta Abdullah Avcı ile çırak Erol Bulut karşı karşıya

Abdullah Avcı, Başakşehir döneminde yardımcılığını yapan Erol Bulut ile 7. kez rakip olacak. Geride kalan 6 maçta Avcı 4 kez kazanırken, Bulut'un 1 galibiyeti var. 1 karşılaşma berabere bitti.

Fanatik21 Kasım 2021 Pazar 12:02 - Güncelleme: 21 Kasım 2021 Pazar 12:02
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Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor - Gaziantep FK maçı, aynı zamanda usta ile çırağın taktik savaşına sahne olacak.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Başakşehir'de yardımcılığını yaptığı Abdullah Avcı'nın 7. kez karşısına çıkacak. Daha önceki 6 mücadelede, Avcı'nın bariz üstünlüğü bulunuyor. Abdullah hoca, 4 kez galip gelirken, 1 maç berabere bitti. Erol Bulut, 1 kez kazandı.

Taraflar arasındaki son maç, geçen sezonki Trabzonspor - Fenerbahçe derbisiydi. Bulut da eski hocası Abdullah Avcı'ya karşı tek galibiyetini, Fenerbahçe'nin başında 1-0'lık skorla almıştı.

ANTEP DEPLASMANDA KAYIP

Avcı, Akyazı'da kazanıp hem geçen sezonki karşılaşmanın rövanşını almak istiyor hem de Galatasaray -Fenerbahçe derbisinin olduğu haftada zirvede farkı iyice açmanın hesaplarını yapıyor. Gaziantep ise bu sezon ligde hiçbir deplasman maçını kazanamadı. Dış sahada çıktığı 6 karşılaşmada 5 yenilgi, 1 beraberlik elde etti.

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