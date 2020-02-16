16 Şubat 2020 Pazar19:11 - Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 19:11

Sakatlıklardan dolayı isyan eden Çalımbay, şu şekilde konuştu;

"İKİNCİ YARIDA TOPARLANDIK"

Maça başlar başlamaz hemen başında gol yemek iyi bir şey değil. Ancak bir bakıma da iyi bir şey, baştan yersen kurtarma şansın olur. Tamam biz ilk golü yedik ama ikincisini yemememiz gerekiyordu. Bir korner atarken, dönüşü bize gol oldu. Sonradan ikinci yarıda toparlandık. Özellikle son 20-25 dakika güzel şeyler yaptık.

"ÜSTÜMÜZDE BİR ŞANSSIZLIK VAR"

"Üstümüzde bir şanssızlık var; sakatlık. Üç arkadaşımız da sakatlanarak oyundan çıktı. Zaten ofans açısından oyuna müdahale etme şansımız yoktu. Yasin'in dışında kimse yoktu Yasin'i kullandık, o da çok iyi işler yaptı. Gelirken zaten kadro açısından sıkıntılıydık. Biz, bugüne kadar oynadığımız her maçta gol attık. Hiçbir zaman oyundan kopmadık, her türlü riske de girdik ikinci yarıda."

"SÖRLOTH'U SON ANDA BEKLEMİYORDUK"

"Sörloth'un cezalı durumunun böyle olacağını tahmin etmiyorduk veya böyle bir şey beklemiyorduk. Hakikaten de takım için çok etkili birisi. Gerçekten tek başına çok iyi şeyler yapan birisi. Oyunu soğutan, durduran, pozisyonları yaratan birisi. Son anda beklemiyorduk, gerçekten beklemiyorduk böyle bir şeyi. Böyle bir şey olunca bu da bizde şok etkisi yaptı. Yine de arkadaşlarımızın bilmesi gerekiyordu. Ona göre de tedbir aldık, söyledi, özelliklerini tek tek söyledik ama maalesef bence ilk golde hata yaptık. Ancak ikinci golde şans oldu biraz bence. Ben takımdan memnunum, ne olursa olsun eksik olalım ya da başka bir şey olsun hiç oyundan kopmadan biz mücadelemizi yaptık."