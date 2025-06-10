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Spor

Utah Jazz, Lauri Markkanen için tekliflere açık

NBA ekibi Utah Jazz, All-Star forveti Lauri Markkanen için gelen teklifleri dinlemeye hazır olduğu öğrenildi.

HABER MERKEZİ10 Haziran 2025 Salı 11:34 - Güncelleme:
Utah Jazz, Lauri Markkanen için tekliflere açık
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Utah Jazz, All-Star forveti Lauri Markkanen'ı takas etme ihtimaline kapıları açmış durumda.

Bu gelişme, Markkanen'ın beş yıllığına 238 milyon dolarlık kontrat uzatmasının üzerinden henüz bir yıl geçmeden gündeme geldi.

The Bill Simmons Podcast'in son bölümünde konuşan Simmons, "Lig genelinde birçok kişi, Jazz'in Lauri Markkanen için gelen teklifleri dinlemeye hazır olduğunu düşünüyor," ifadelerini kullandı.

28 yaşındaki Fin oyuncu, bu sezon 47 maçta forma giydi ve 19.0 sayı, 5.9 ribaund ortalamalarıyla oynadı. %42.3 saha isabeti ve %34.6 üçlük isabetiyle katkı sağlasa da, sakatlıklar nedeniyle sezonun önemli bir bölümünü kaçırdı.

Utah'ın yeniden yapılanma sürecinin merkezinde yer alan Markkanen'ın geleceği, takımın bu sezonki performansıyla birlikte yeniden sorgulanmaya başlandı. Jazz, sezonu 17 galibiyet ve 65 mağlubiyetle tamamlayarak hem NBA'in hem de kulüp tarihinin en kötü derecesine imza attı.

Ekip, "Mountain Basketball" kampanyasıyla yeni bir marka kimliği sunmuş ve yeni formalarını tanıtmıştı. Ancak sahadaki performans, bu heyecanı karşılayamadı. Utah, sezonun ilk galibiyetini en geç alan takım oldu ve bir önceki yılki 31–51 derecesinin de gerisine düştü.

Markkanen, 2024 yazında Golden State Warriors gibi takımlarla anılmış ancak ağustos ayında Utah ile uzun vadeli bir anlaşmaya imza atarak kulübün vizyonuna duyduğu güveni göstermişti.

  • Utah Jazz
  • Lauri Markkane
  • takas

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