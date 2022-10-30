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Spor

Utah Jazz tek sayı farkla kazandı

Utah Jazz, konuk ettiği Memphis Grizzlies'ı 124-123 mağlup ederek NBA'de sezonun 5. galibiyetine ulaştı.

30 Ekim 2022 Pazar 11:48 - Güncelleme:
Utah Jazz tek sayı farkla kazandı
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Batı Konferansı takımlarının çekişmeli mücadelesinde, Utah Jazz, konuk ettiği Memphis Grizzlies'ı 124-123 mağlup ederek sezonun 5. galibiyetine ulaştı.

Jazz'de Lauri Markkanen 23 sayı, 9 ribaunt ve 5 asist, Kelly Olynyk 23 sayı, Jordan Clarkson 21 sayı ve 6 asist, Collin Sexton 19, Malik Beasley 12 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

6. maçında ikinci kez yenilen Grizzlies'ta Desmond Bane 32 sayı ve 6 ribaunt, Dillon Brooks 30 sayıyla takımın skor yükünü çekerken, Tyus Jones ise 23 sayı ve 10 asistle double-double yaptı.

  • Utah Jazz
  • Memphis Grizzlies

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