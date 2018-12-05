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Utah Jazz üç sayı çizgisinin gerisinden 33'te 20 isabet yaptı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs'ü 139-105 Utah Jazz, 20 üç sayılık basketle kulüp rekoru kırdı.

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Utah Jazz, evinde oynadığı San Antonio Spurs karşılaşmasını 139-105 kazandı. Üç sayı çizgisinin gerisinden 33'te 20 isabetle oynayan Jazz'da 7 oyuncu çift haneli skor üretti.

Jazz'da Rudy Gobert 18 sayı, 10 ribaunt, 3 blok, Donovan Mitchell 20 sayı ve Kyle Korver 15 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Spurs cephesinde Jakob Poeltl 20 sayı, 7 ribaunt ve DeMar DeRozan'ın 16 sayı, 7 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi. 

Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

Indiana Pacers-Chicago Bulls: 96-90 

Miami Heat-Orlando Magic: 90-105 

Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers: 111-102 

Phoenix Suns-Sacramento Kings: 105-122 

Utah Jazz-San Antonio Spurs: 139-105

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