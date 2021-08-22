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Spor

Utku Yuvakuran Yeni Malatyaspor'a transfer oluyor

Beşiktaş ile geçtiğimiz ay 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan kaleci Utku Yuvakuran'ın, Süper Lig takımı Yeni Malatyaspor'a transfer olması bekleniyor.

22 Ağustos 2021 Pazar 15:02 - Güncelleme: 22 Ağustos 2021 Pazar 15:02
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Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ın 23 yaşındaki kalecisi Utku Yuvakuran'ı kiralamak için anlaşmak üzere.

Siyah-Beyazlıların Mert Günok'u kadrosuna katmasının arsından 3. kaleci konumuna gelen Utku Yuvakuran Beşiktaş'tan ayrılıyor.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Utku için Beşiktaş ile anlaşma aşamasına geldi. Kulüp başkanı Adil Gevrek, Utku'nun transferini 1 hafta içinde tamamlamak istediklerini söylerken, "Beşiktaş'a teklifimizi ilettik. Görüşmeler olumlu ilerliyor. Utku'yu satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiralamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ta 5. sezonun geçiren Utku'nun siyah beyazlılar ile sözleşmesi 2024'te sona eriyor.

Ntvspor

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