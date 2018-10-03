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Uwe Rösler: Beşiktaş grubun favorisi ancak onları üzebiliriz

İsveç ekibi Malmö'nün teknik direktörü Uwe Rösler, Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi'nde grubun favorisi olduğunu ancak alacakları sonuçla siyah-beyazlıları üzebileceklerini söyledi.

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Malmö Swedbank Stadı'nda yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci hafta maçı için düzenlenen basın toplantısında konuşan Rösler, Beşiktaş’ın oyun stili ile ilgili bir soru üzerine, "Çok tecrübeli bir futbolcu grubuna sahipler. Futbolcular bireysel olarak da çok kaliteliler. Kanatlarda ofansif oyunculara sahipler. Sahanın her yerinde çok iyiler. Adam adama olsun, hücumda ya da defansta olsun." ifadelerini kullandı.     

Beşiktaş’ın yenilmeyecek bir takım olmadığını ve siyah-beyazlılara karşı şanslarının olduğunu kaydeden Rösler, "Şunu da söylemeden geçemeyeceğim, onları LASK Linz’e ve Sarpsborg’a karşı izledik. Bizim onlardan daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Bu bizim Beşiktaş’a karşı şansımızı artırıyor. Beşiktaş’a saygı duyuyoruz, çok büyük bir kulüp. Büyük bir tarihi var. Grubumuzun favorisi, bu bir sır değil. Bireysel başarıları çok yüksek ama Beşiktaş’ı üzebiliriz. Taraftarımızın desteğiyle yarın oynayacağımız kolektif oyunla performansımızın üstüne çıkabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

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