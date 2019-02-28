Uzakdoğu projesi ilk darbeyi yedi
Beşiktaş, son Fenerbahçe beraberliği ile şampiyonluk yarışından iyice uzaklaşınca, turnuvaya katılma şansını da riske attı.
- StarSpor
Özellikle Çin ve Japon pazarına açılmak isteyen Beşiktaş, yaz döneminde düzenlenecek olan Uluslararası Şampiyonlar Ligi Turnuvası’na katılmanın planlarını yapıyordu. Ancak turnuvaya katılmak için istenen en önemli şart, kulüplerin kendi liglerinde şampiyon olması. Beşiktaş, son Fenerbahçe beraberliği ile şampiyonluk yarışından iyice uzaklaşınca, turnuvaya katılma şansını da riske attı. Öte yandan Siyah-Beyazlılar, Ajax’ın alt yapısında yer alan 16 yaşındaki stoper Nuri Emre Akşit’i transfer etmek için devreye girdi.
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