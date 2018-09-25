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  • Uzatma dakikalarında oyundan alınan Quaresma'nın çıkarken Şenol Güneş'in elini itmesi dikkat çekti
Spor

Uzatma dakikalarında oyundan alınan Quaresma'nın çıkarken Şenol Güneş'in elini itmesi dikkat çekti

Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

25 Eylül 2018 Salı 07:00 - Güncelleme: 18 Mayıs 2021 Salı 17:41
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Mücadele sırasında oyundan alınan Ricardo Quaresma yine maça damga vuran bir harekete imza attı.

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