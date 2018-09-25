<p>Mücadele sırasında oyundan alınan Ricardo Quaresma yine maça damga vuran bir harekete imza attı.</p><p><!sayfa></p><p>Maça damga vuran anlardan biri ise Quaresma'nın oyundan alındığı zaman gerçekleşti.</p><p><!sayfa></p><p>Quaresma, 90+1. dakikada oyundan alındı ve yerine Necip Uysal girdi.</p><p><!sayfa></p><p>Quaresma yavaş yavaş kenara geldi. Bu sırada kendisini karşılayan teknik direktör Şenol Güneş'in elini ittirdi. Şenol Güneş bu harekete bir tepki vermedi.</p><p><!sayfa></p><p>Ricardo Quaresma'nın ise bir hayli üzgün olduğu gözlendi.</p>